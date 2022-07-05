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Сегодня, 09:59

Листунова сможет выступить на Кубке России только на брусьях из-за травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Виктория Листунова выступит на Кубке России только на брусьях.

«Листунова в Калуге будет выступать только на брусьях. У нее была травма, сейчас Виктория восстанавливается. Мы приняли решение поберечь гимнастку и лишний раз не рисковать. У нее впереди будет еще немало стартов», — приводит ТАСС слова Родионенко.

17-летняя Листунова — олимпийская чемпионка Токио в командном многоборье.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Калуге с 6 по 10 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/15124659
Сборная России по спортивной гимнастике
Виктория Листунова
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