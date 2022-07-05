Представители России попали в выборные списки Европейского гимнастического союза

Представители Федерации спортивной гимнастики России и Белорусской ассоциация гимнастики вошли в предвыборные списки Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт европейской организации.

В выборные списки вошли Марина Николаева (выборы членов технического комитета по художественной гимнастике), Реваз Гургенидзе (выборы членов технического комитета по спортивной акробатике), Светлана Лукина (выборы главы и членов технического комитета по спортивной аэробике).

Все кандидатуры должны быть утверждены исполкомом European Gymnastics — окончательные списки будут представлены после заседания, которое запланировано на 3 сентября.