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Сегодня, 17:23

Представители России попали в выборные списки Европейского гимнастического союза

Иван Шитик
Корреспондент
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Представители Федерации спортивной гимнастики России и Белорусской ассоциация гимнастики вошли в предвыборные списки Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт европейской организации.

В выборные списки вошли Марина Николаева (выборы членов технического комитета по художественной гимнастике), Реваз Гургенидзе (выборы членов технического комитета по спортивной акробатике), Светлана Лукина (выборы главы и членов технического комитета по спортивной аэробике).

Все кандидатуры должны быть утверждены исполкомом European Gymnastics — окончательные списки будут представлены после заседания, которое запланировано на 3 сентября.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220705/rossiya-1800467496.html
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