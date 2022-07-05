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Олимпийский чемпион Далалоян пропустит Кубок России в Калуге

Алексей Еремин
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян пропустит Кубок России в Калуге, сообщает старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

«Артур не примет участия в Кубке России по медицинским показаниям, — цитирует ТАСС Родионенко. — Он планирует выступить в Калуге только с показательными упражнениями».

26-летний Далалоян на Олимпийских играх в Токио завоевал золото в командном многоборье.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Калуге с 6 по 10 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/15124447
Артур Далалоян
Спортивная гимнастика
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