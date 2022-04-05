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Сегодня, 20:55

Главный тренер по спортивной гимнастике Родионенко оценила готовность сборной к чемпионату России в Казани

Рустам Имамов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о подготовке спортсменов к чемпионату России в Казани.

«Ожидаем хороших выступлений. Это первый серьезный старт в году и хочется, чтобы наши девочки, и наши сборницы, олимпийские чемпионки показали ту гимнастику, на которую мы рассчитываем. Я бы не сказала, что они все в идеальной форме, но на этот период времени этого достаточно, чтобы показать те программы, которые они будут показывать в Казани. Важно, чтобы они не ошибались и не было травм. Это самое главное. Поскольку для основного состава сборной не было серьезных стартов со времен Олимпиады желание выступать большое. Другой вопрос, что давно не были на помосте. Есть волнение, но надеемся все будет хорошо», — приводит слова Родионенко корреспондент «СЭ».

Чемпионат России в столице Татарстана пройдет с 6 по 17 апреля. Сначала в Казани выступят женщины, затем мужчины.

Сборная России по спортивной гимнастике
Спортивная гимнастика
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