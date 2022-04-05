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Сегодня, 21:00

Президент международной федерации гимнастики не видит чемпионат мира без участия России

Рустам Имамов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о перспективах восстановления в правах команды после отстранения.

«Расслабляться мы не имеем права. Когда-то вся эта ситуация завершится. Тем более, что когда мы были в Катаре на этапе Кубка мира президент международной федерации гимнастики Ватанабе уверил нас, что как только закончатся военные действия будут предприниматься все усилия, чтобы нашу команду допустили. Он не видит чемпионат мира без нашей команды. Поэтому элемент отбора на чемпионате России присутствовать будем. По регламенту мы отбираем на чемпионат Европы, но даже если на Европу мы не поедем, сейчас склоняются к тому, что туда нас все-таки не допустят, шансы на 2023 год выступить будут серьезные. Поэтому надо готовиться, выбирать состав сборной», — приводит слова Родионенко корреспондент «СЭ».

С 6 по 17 апреля в Казани пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике. Сначала выступят женщины, затем мужчины.

Сборная России по спортивной гимнастике
Спортивная гимнастика
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