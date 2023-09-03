Гимнастка Мельникова не знает, будут ли у певицы Леди Гаги вопросы по использованию ее музыки

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова не знает, могут ли у певицы Леди Гаги появиться претензии из-за использования ее песен.

«Вольные упражнения у меня новые и не обкатанные абсолютно, хореография очень сложная. Никаких претензий по поводу музыки к нам пока не поступало. И я не знаю, может ли это произойти», — цитирует гимнастку ТАСС.

2 сенятбря Мельникова одержала победу в соревнованиях в опорном прыжке на Кубке России по спортивной гимнастике.