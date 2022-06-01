Гимнастка Листунова рассказала о сдаче ЕГЭ

Российская гимнастка Виктория Листунова рассказала, как сдала ЕГЭ.

«Я в этом году заканчиваю школу. Сдавала на ЕГЭ математику, русский, биологию, обществознание, сдала неплохо. Было не прям сложно, но я с этим справилась, старалась готовиться самостоятельно, думаю, мне это удалось. Пока не решила, в какой вуз буду поступать, есть несколько вариантов, наверное, для начала окончу спортивный, а там как пойдет», — приводит слова Листуновой ТАСС.

17-летняя Листунова является олимпийской чемпионкой Токио в командном турнире. Также она является чемпионкой Европы-2021 в многоборье.