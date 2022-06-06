Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал подарок хоккеиста Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» подарил спортсмену клюшку.

«Делюсь с вами исполнением давней мечты — легенда хоккея, Александр Овечкин, подписал мне именную клюшку

Восторгу нет предела, друзья, потому что это один из немногих спортсменов, кто стоит на первом месте топ-легенд для меня.

И теперь моя коллекция пополнилась на одну сбывшуюся мечту», — написал Нагорный в соцсети.

Никита Нагорный. Соцсети