Нагорный — об Овечкине: «На первом месте топ-легенд для меня. Подписал мне именную клюшку»
Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал подарок Овечкина
Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал подарок хоккеиста Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» подарил спортсмену клюшку.
«Делюсь с вами исполнением давней мечты — легенда хоккея, Александр Овечкин, подписал мне именную клюшку
Восторгу нет предела, друзья, потому что это один из немногих спортсменов, кто стоит на первом месте топ-легенд для меня.
И теперь моя коллекция пополнилась на одну сбывшуюся мечту», — написал Нагорный в соцсети.
Никита Нагорный.
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На ЧР в Казани месяц назад россиянин завоевал несколько медалей, в том числе и золотых.
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