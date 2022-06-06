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Нагорный — об Овечкине: «На первом месте топ-легенд для меня. Подписал мне именную клюшку»

Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал подарок Овечкина
Виктория Кравченко
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Никита Нагорный.
Фото Соцсети

Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал подарок хоккеиста Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» подарил спортсмену клюшку.

«Делюсь с вами исполнением давней мечты — легенда хоккея, Александр Овечкин, подписал мне именную клюшку

Восторгу нет предела, друзья, потому что это один из немногих спортсменов, кто стоит на первом месте топ-легенд для меня.

И теперь моя коллекция пополнилась на одну сбывшуюся мечту», — написал Нагорный в соцсети.

Никита Нагорный. Фото Соцсети
Никита Нагорный.
Соцсети

На ЧР в Казани месяц назад россиянин завоевал несколько медалей, в том числе и золотых.

Александр Овечкин
Никита Нагорный
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