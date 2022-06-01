Гимнастка Листунова выступит на Кубке России в Калуге

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова собирается выступить на Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге.

«Я выступлю на Кубке России в Калуге. Пока не знаю, в каких видах выступлю, еще есть время подумать», — цитирует Листунову ТАСС.

17-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой Игр-2020 в Токио в командном турнире. Помимо этого, Листунова является чемпионкой Европы-2021 в многоборье.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет с 4 по 10 июня.