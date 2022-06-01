Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 15:43

Гимнастка Листунова выступит на Кубке России в Калуге

Читать «СЭ» в

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова собирается выступить на Кубке России по спортивной гимнастике в Калуге.

«Я выступлю на Кубке России в Калуге. Пока не знаю, в каких видах выступлю, еще есть время подумать», — цитирует Листунову ТАСС.

17-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой Игр-2020 в Токио в командном турнире. Помимо этого, Листунова является чемпионкой Европы-2021 в многоборье.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет с 4 по 10 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/14792345
Виктория Листунова
Спортивная гимнастика
0
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
34,5 млн евро за балласт. Сколько может заработать «Спартак» на Тиле, Крале, Ларсоне и других игроках в аренде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гимнастка Нагорная рассказала, что сделала с иномаркой, которую ей подарили за серебро Олимпиады-2016
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости