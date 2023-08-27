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Гимнастка Дмитриева — об отстранении России: «Все только и ждут, чтобы мы опустили руки и перестали тренироваться»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская гимнастка Дарья Дмитриева высказалась об отстранении России от международных соревнований.

«Все только и ждут, чтобы мы опустили руки и перестали тренироваться. Именно в этом цель нашего отстранения. Но мы не имеем права их опускать», — приводит слова Дмитриевой РИА «Новости».

В 2012 году Дмитриева стала серебряным призером Олимпийских игр в индивидуальном многоборье. В 2013 году спортсменка завершила карьеру.

Источник: РИА «Новости»
Дарья Дмитриева
Спортивная гимнастика
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