Гимнастка Дмитриева — об отстранении России: «Все только и ждут, чтобы мы опустили руки и перестали тренироваться»

Российская гимнастка Дарья Дмитриева высказалась об отстранении России от международных соревнований.

«Все только и ждут, чтобы мы опустили руки и перестали тренироваться. Именно в этом цель нашего отстранения. Но мы не имеем права их опускать», — приводит слова Дмитриевой РИА «Новости».

В 2012 году Дмитриева стала серебряным призером Олимпийских игр в индивидуальном многоборье. В 2013 году спортсменка завершила карьеру.