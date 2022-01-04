Гимнастка Ашрам расплакалась в эфире после вопроса о личной жизни

Израильская гимнастка Линой Ашрам расплакалась в прямом эфире после вопроса о личной жизни.

Инцидент произошел, когда ведущая телеканала «12» Офира Асаяг поинтересовалась у спортсменки, не хочет ли та поднять новогодний бокал в честь любимого, сообщает РЕН ТВ. На экране за спиной у чемпионки в этот момент показывали ее фото с мужчиной. Ашрам обернулась, увидела фото, а потом закрыла лицо руками и заплакала.

Ведущая поднялась со своего места, подошла к гимнастке и начала салфеткой вытирать ее слезы. «Я была не в курсе, что вы расстались. Ты потрясающая, все хорошо», — сказала Асаяг и обняла спортсменку.

22-летняя Линой Ашрам — израильская гимнастка, олимпийская чемпионка Токио-2020, двукратная чемпионка Европы и Европейских игр, многократный призер чемпионатов мира.