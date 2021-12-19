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Американская гимнастка Байлз получила награду «За жизненные достижения» по версии BBC

14:27
Симона Байлз. Фото Getty Images
Симона Байлз. Фото Getty Images
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Американская спортивная гимнастка Симона Байлз награждена «За жизненные достижения» по версии BBC.

На Олимпиаде в Токио Байлз пришлось сняться с соревнований в индивидуальном многоборье, с вольных упражнений, соревнований в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

В упражнении на бревне американка завоевала бронзу и серебро в командном многоборье, где она выполнила только опорный прыжок.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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