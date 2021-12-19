Американская гимнастка Байлз получила награду «За жизненные достижения» по версии BBC

Американская спортивная гимнастка Симона Байлз награждена «За жизненные достижения» по версии BBC.

На Олимпиаде в Токио Байлз пришлось сняться с соревнований в индивидуальном многоборье, с вольных упражнений, соревнований в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

В упражнении на бревне американка завоевала бронзу и серебро в командном многоборье, где она выполнила только опорный прыжок.