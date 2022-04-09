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Сегодня, 12:29

Гимнаст Куляк сможет выступать в России, если его дисквалифицирует международная федерация

Сергей Разин
корреспондент
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Иван Куляк.
Фото федерация гимнастики Италии

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась мнением о возможной дисквалификации Ивана Куляка.

«Иван сможет выступать на российских турнирах даже в случае, если его дисквалифицирует международная федерация. Он обязательно примет участие в мужском чемпионате страны, который пройдет на следующей неделе», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Куляк на этапе Кубка мира, который проходил в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.

Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает дисквалифицировать на один год Куляка, а также двух тренеров сборной России — Родионенко и Игоря Калабушкина — за поведение спортсмена. 31 марта Фонд гимнастической этики (GEF) провел первое рассмотрение дисциплинарного дела Куляка, Родионенко и Калабушкина.

Источник: https://tass.ru/sport/14332141
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