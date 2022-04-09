Гимнаста Куляка могут отстранить минимум на год

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал о возможном отстранении Ивана Куляка Международной федерацией гимнастики (FIG).

«Когда решение состоится, тогда и будем его обсуждать. FIG запросила для Куляка не менее года отстранения у дисциплинарной комиссии. Мы пока исходим из этой позиции. У нас тоже есть свои аргументы. Давайте дождемся решения, и потом уже будем его обсуждать. Зачем сейчас ахать и охать? Пока состоялись не все заседания по делу Ивана, будет еще одно. Поэтому мы находимся в состоянии ожидания», — приводит слова Титова РИА «Новости».

Куляк на этапе Кубка мира, который проходил в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме.

Международная федерация гимнастики (FIG) предлагает дисквалифицировать на один год Куляка, а также двух тренеров сборной России — Родионенко и Игоря Калабушкина — за поведение спортсмена. 31 марта Фонд гимнастической этики (GEF) провел первое рассмотрение дисциплинарного дела Куляка, Родионенко и Калабушкина.