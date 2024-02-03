Ни один представитель сборной России по спортивной гимнастике не согласился на нейтральный статус

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что члены национальной команды не будут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Сразу говорю, что в спортивной гимнастике нет спортсменов, кто подавал бы заявку на участие в соревнованиях в нейтральном статусе. На подобных условиях мы выступать не будем», — цитирует Родионенко РИА «Новости».

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде.