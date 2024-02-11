Нагорный признался, что не успевает готовиться к чемпионату России по гимнастике

Российский гимнаст и президент Всероссийской Федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный заявил, что с трудом успевает готовиться к чемпионату России по гимнастике из-за занятости на «Играх будущего».

«В понедельник я уеду в Казань, где пробуду до 5 марта. Думаю, что там у меня тренироваться не получится, хотя не исключаю, что пару раз в зал заеду. А когда вернусь из Казани, то у меня останется пять дней до отъезда на чемпионат России. Пока участие в этом турнире у меня в планах есть» — цитирует Нагорного ТАСС.

Чемпионат России по гимнастике в Сочи запланирован на 13-17 марта, а «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта.