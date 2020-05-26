Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о тренировочных планах команды в ближайшее время. Гимнасты сборной России 25 мая прибыли на подмосковную базу «Озеро Круглое»

— Мы очень рады вернуться на «Озеро Круглое», но пока рано говорить о полноценном возобновлении тренировочного процесса, — цитирует официальный сайт ОКР Родионенко. — Вчера спортсмены были закрыты в номерах, у них брали тесты на коронавирус. Пока не придут результаты, выходить из комнат им запрещено.

— В какой физической форме находятся спортсмены после самоизоляции?

— Физическое состояние у гимнастов нормальное. Теперь необходимо восстановить чувство снаряда, время на это у нас есть. Форсировать подготовку мы не будем, ведь есть риск травмировать спортсменов. Для того, чтобы исполнять сложнейшие элементы и связки, важно вкатиться в привычный график.

Даже находясь в небольших номерах, спортсмены все равно подкачиваются и растягиваются. Все идет своим чередом, работа не останавливается. Нам было важно, чтобы девочки и мальчики, предрасположенные к полноте, не привезли из дома лишний вес. Благодаря их профессиональному отношению к делу все обошлось. Ребята — большие молодцы. Они знают, чего хотят, и это нам очень помогает.

— Когда планируете приступить к тренировкам?

— Сегодня должны прийти результаты анализов. Как только будем уверены, что все здоровы, тут же начнем тренировки.

— Уже известно, где и когда пройдут первые после карантина соревнования?

— В ноябре должен состояться кубок России. Не исключено, что пройдет и чемпионат Европы. Руководство Европейского гимнастического союза (UEG) планирует провести этот старт, но вот сроки и страну-организатора пока не называет.

Наиболее реальным видится вариант с Баку. По словам президента UEG Фарида Гаибова, он обратился к правительству столицы Азербайджана с просьбой разрешить проведение этого международного старта. Пока ответ не получен, но он рассчитывает на положительный исход. Все-таки эпидемиологическая обстановка в Баку достаточно спокойная. Загадывать опасно, но надежды мы не теряем. Нам очень нужны соревнования, желательно, международные.

— Какие меры предосторожности будут введены на тренировках?

— Нам поставили условие — не больше 20 человек на тренировке. На «Озере Круглое» три зала для занятий спортивной гимнастикой: два женских и один просторный мужской. Они находятся на порядочном отдалении друг от друга, так что проблем с исполнением требований Министерства спорта и руководства базы не возникнет.

«Озеро Круглое» будет закрыто до 21 июня. Ни мы, ни обслуживающий персонал не имеем права покидать территорию. Это сделано для того, чтобы избежать контактов с внешним миром.