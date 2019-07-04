Давид Белявский: "После травмы не рассчитывал на два золота"

Российский гимнаст Давид Белявский в интервью "Известиям" признался, что не рассчитывал на две золотые медали на Европейских играх. Он стал первым в многоборье и упражнении на коне.

– Ощущали себя лидером команды на Европейских играх как один из самых титулованных спортсменов во всей делегации?

– Я и среди гимнастов не считал себя первым. После травмы пришлось отбираться наравне со всеми. И не было ясно, в каком состоянии подойду к соревнованиям. Честно говоря, до начала Европейских игр не рассчитывал даже на два золота в Минске. Так что в целом можно считать визит в столицу Белоруссии успешным. Но есть досада от определенных помарок в выступлениях на снарядах, где не удалось победить. Уже сейчас, после Игр, кажется, что мог добиться большего. Хотя, повторюсь, два золота после травмы – это очень хорошо. Но лидером себя не ощущаю. Есть конкуренция с несколькими ребятами, выступающими так же достойно. Например, Владиславом Поляшовым, выигравшим в Минске бронзу в многоборье.

– Уже задумываетесь о ближайшей Олимпиаде в Токио?

– До нее еще год. Пока все мысли об октябрьском чемпионате мира в Штутгарте. Тем более там будут разыгрываться олимпийские квоты. Мы уже в июле начинаем подготовку. Кстати, сборы у нас пройдут в Японии, где проведем три недели. После этого столько же будем тренироваться в Подмосковье, на базе "Озеро Круглое", потом соревнования на Кубок России, еще сборы и мировое первенство. И думаю в первую очередь обо всем этом.