Далалоян рассказал, что стер руки в кровь на чемпионате России

Победа в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани далась обладателю золотой олимпийской медали Артуру Далалояну очень тяжело.

«Их страшно показывать, — сказал Далалоян после окончания соревнований в ответ на просьбу журналистов показать свои израненные ладони. — Мне просто не хочется, чтобы родители теряли желание отдавать своих детей в спортивную гимнастику, потому что это страшно. Сегодня целый день, на самом деле, в крови. Может быть, реакция такая на погоду дождливую или еще что-то.

У меня реально нехватка витаминов, нужно полететь не море. Первый день я еще держался нормально, сегодня оторвал все руки в хлам уже на втором снаряде, на коне», — заметил спортсмен в интервью ТАСС.

Далалоян сказал, что очень доволен своей победой, которая случилась ровно год спустя после того, как он получил тяжелую травму ахиллова сухожилия на тренировке перед чемпионатом Европы. Та травма едва не оставила спортсмена без Олимпиады, спортсмен продолжает залечивать повреждение.

«Я просто сказал себе, что я приехал сюда просто попыхтеть, потому что я набираю форму, возвращаюсь к тренировочному полноценному процессу. Поэтому я очень доволен, что выдержал два дня многоборья, не сдался ни в каком моменте, не дал себе слабину. Те комбинации, которые были запланированы на чемпионат, вышел и сделал. Да, они еще не суперсложные, какими они могут быть, но в целом я доволен», — заключил спортсмен.