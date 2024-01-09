Чемпионка мира гимнастка Пасека будет работать тренером в одном из клубов Дубая

Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Мария Пасека намерена продолжить свою тренерскую карьеру в Дубае.

«Теперь я буду работать в одном из клубов в Дубае, тренировать маленьких детей, которые делают только первые шаги в гимнастике, — цитирует спортсменку ТАСС. — Сейчас идет оформление документов, мы договорились с работодателем, что заключим контракт на год, но после первых шести месяцев снова встретимся и обсудим возможность продолжения сотрудничества. Все-таки летом в Эмиратах очень жарко, а я такую погоду тяжело переношу. Думаю, что после 20 января все документы будут готовы и я отправлюсь туда».

С октября 2022 по август 2023 года 28-летняя россиянка вместе с Татьяной Набиевой работала в Китае, где тренировала гимнасток из сборной этой страны. В начале ноября Пасека была назначена исполняющей обязанности директора отделения «Севастопольский» московской школы «Самбо-70».