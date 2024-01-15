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Сегодня, 11:35

Кубок России по спортивной гимнастике планируют провести во время Олимпиады в Париже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что Федерация спортивной гимнастики России (ФГСР) запланировала проведение кубка страны в Новосибирске с 29 июля по 5 августа.

«Кубок России по спортивной гимнастике планируется провести в Новосибирске в период с 29 июля по 5 августа. Да, турнир приходится на Олимпийские игры, на которых российских спортсменов не будет, в Париж собираются поехать только нейтральные», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Кубок России в 2023 году проходил с 30 августа по 3 сентября в Сириусе.

Источник: https://tass.ru/sport/19729163
Спортивная гимнастика
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