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Чемпионат России среди мужчин по спортивной гимнастике перенесен на октябрь из-за коронавируса

16:15

Чемпионат России по спортивной гимнастике среди мужчин перенесен на октябрь из-за пандемии коронавируса, информирует ТАСС.

Чемпионаты России среди женщин и мужчин, которые должны были пройти в марте и апреле соответственно в Пензе, были одним из этапов отбора на чемпионаты Европы и Олимпийские игры. Ранее стало известно, что мужской и женский европейские первенства отменены.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8004169

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