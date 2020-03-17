Чемпионат России среди мужчин по спортивной гимнастике перенесен на октябрь из-за коронавируса

Чемпионат России по спортивной гимнастике среди мужчин перенесен на октябрь из-за пандемии коронавируса, информирует ТАСС.

Чемпионаты России среди женщин и мужчин, которые должны были пройти в марте и апреле соответственно в Пензе, были одним из этапов отбора на чемпионаты Европы и Олимпийские игры. Ранее стало известно, что мужской и женский европейские первенства отменены.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список