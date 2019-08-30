Брата Симоны Байлз подозревают в убийстве трех человек в возрасте до 25 лет

Тевин Байлс-Томас, брат олимпийской гимнастки Симоны Байлз, содержится под стражей после того, как ему было предъявлено обвинение в тройном убийстве во время стрельбы в канун последнего Нового года в американском Огайо, cообщает Marca.

Ему были предъявлены обвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, преступном нападении и лжесвидетельстве. Это произошло в полночь 31 декабря. Судя по всему, 24-летний парень из Кливленда был на частной вечеринке в съемной квартире компании в центре Бруклина. Около 11 часов вечера группа людей, не приглашенных на вечеринку, вошла в дом. После того как они отказались его покинуть, началась драка, которая закончилась стрельбой.

В результате драки погибли три молодых человека: Дельванте Джонсон (19 лет), Тошаун Бэнкс (21 год) и Девон Гибсон (23 года). Кроме того, два человека получили ранения. Предположительно, Байлс-Томас участвовал в стрельбе, поэтому в четверг 29 августа он был арестован в графстве Либерти.

Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка и 14 раз становилась чемпионкой мира.