Байлз высказалась на тему психического здоровья

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз через Instagram высказалась на тему психического здоровья. По словам 24-летней спортсменки, это решаемая проблема и лично ей терапия помогает.

«Всем, кто испытывает проблемы с психическим здоровьем, — знайте, вы не одиноки и помощь доступна, — написала Байлз. — У меня есть свои проблемы с психическим здоровьем, и терапия придает мне силы, в то время как я стараюсь стать лучше — настолько, насколько это возможно. Я люблю гимнастику, но это то, чем я занимаюсь, а не то, кто я есть как личность. Если я чему-то научилась за последние несколько месяцев, так это тому, что можно сделать шаг назад и позаботиться о себе. Уверена, психическое здоровье настолько же важно, как и физическое».

Напомним, Байлз из-за психологических проблем снялась с командного многоборья на Олимпиаде в Токио. Также она не выступила в индивидуальном многоборье. Тем не менее она завоевала бронзу в соревнованиях на бревне.