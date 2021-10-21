Ангелина Мельникова: «Выступать с Байлз всегда веселей»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая стала чемпионкой мира в личном многоборье, надеется вдохновить этой победой новые поколения спортсменок.

«Я очень рада, что мне удалось повторить успех Алии Мустафиной, которая завоевала золотую медаль 11 лет назад, — приводит ТАСС слова Мельниковой. — Я очень счастлива и надеюсь, что наша гимнастика продолжит эти традиции. Знаю, как золотые и другие медали вдохновляют других наших девочек, чтобы еще больше работать на тренировках, чтобы добиваться каких-то достижений».

Также Мельникова высказался об отсутствии на турнире в Японии американки Симоны Байлз.

«Что касается отсутствия на этом турнире Байлз, то с Симоной всегда выступать веселей, потому что у тебя есть возможность восхищаться ее гимнастикой. И я хочу сказать, что иногда хочется побороться за первое место», — сказала 21-летняя россиянка.

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