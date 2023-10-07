Байлз на чемпионате мира-2023 выиграла 34-ю медаль в карьере и стала самой титулованной гимнасткой в истории

Американская гимнастка Симона Байлз выиграла индивидуальное многоборье на чемпионате мира-2023 в Бельгии.

26-летняя американка набрала 58,399 балла в сумме (бревно, вольные упражнения, опорный прыжок и брусья). Второе место заняла бразильянка Ребека Андраде (56,766), а замкнула тройку американка Шилиз Джонс (56,332).

Байлз завоевала 34-ю медаль на чемпионатах мира и Олимпийских играх (27 и 7 соответственно), став самой титулованной гимнасткой за всю историю среди мужчин и женщин на двух главных соревнованиях. Она опередила белоруса Виталия Щербо (33 медали).