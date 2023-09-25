Родионенко заявила, что российские гимнасты не поедут на Олимпиаду под нейтральным флагом

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что никто из российских гимнастов не планирует ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом.

«Зачем президенту федерации кого-то убеждать, если сам спортсмен даже и не думает о том, чтобы ехать под нейтральным флагом. Мы знаем этих людей, ни у кого из них даже в мыслях нет ехать под нейтральным флагом», — цитирует Родионенко РИА «Новости».

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.