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Сегодня, 15:50

Ахаимова заявила, что российские гимнасты могут оставаться в форме и без международных соревнований

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова считает, что даже без участия в международных соревнованиях российские гимнасты будут расти и становиться лучше.

«Мы, конечно, расстроены, что у нас нет возможности выступать в данный момент. Сейчас готовится молодое поколение, которое могло бы защищать честь нашей страны на Олимпиаде в Париже. Но в целом любой минус можно превратить в плюс как для всей нашей страны, так и конкретно для спортивной гимнастики. Даже в современных условиях мы все равно можем расти и становиться лучше. Когда появится возможность принимать участие в международных соревнованиях, мы будем уверенно выигрывать», — приводит RT слова Ахаимовой.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами.

Источник: RT
Сборная России по спортивной гимнастике
Лилия Ахаимова
Спортивная гимнастика
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