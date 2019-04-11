Скандал на суде Кокорин – Мамаев, "Ленинград" на стадионе "Спартака", бой Дацик – Тарасов. Боевой и футбольный лайв на YouTube-канале "СЭ"

В 14.20 на YouTube-канале "СЭ" начнется онлайн с нашими журналистами Ильей Андреевым, Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы

– Прямой эфир от здания суда по делу Кокорина и Мамаева – там объявлена эвакуация – что случилось

– Новые показания свидетелей на деле Кокорина и Мамаева

– Скандал с "Ленинградом" на "Открытие Арене"

– Исполком РФС

– Слухи о Парфенове в "Спартаке"

– Бой Дацик – Тарасов – цирк или новый тренд

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