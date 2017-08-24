UWW утвердил новые весовые категории в спортивной борьбе на Олимпиаду-2020

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что на заседании бюро Объединенного мира борьбы (UWW) были утверждены весовые категории, в которых будут выступать спортсмены на Олимпиаде-2020. Изменения касаются греко-римской и женской борьбы.

- На бюро Объединенного мира борьбы в греко-римской борьбе утверждены следующие олимпийские весовые категории: до 60, 67, 77, 87, 97 и 130 килограммов, - приводит "Р-Спорт" слова Мамиашвили. - В женской борьбе границы олимпийских весовых категорий также претерпели небольшие изменения: утверждены веса до 50, 53, 57, 62, 68 и 76 килограммов. В этих весовых категориях пройдут соревнования на Олимпийских играх 2020 года. В вольной борьбе пока весовые категории остались те же, но думаю, что в течение полугода решение об изменении границ будет принято.