09:39 | БОРЬБА

Ненад Лалович: "Опыт Дагестана будет рекомендован организаторам следующих турниров по борьбе"


Президент Объединенного мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович доволен тем, как организован чемпионат Европы по спортивной борьбе в Каспийске. По его словам, этот опыт будет рекомендован следующим принимающим странам.

– Мы ожидаем от каждого организатора, что его чемпионат будет лучше предыдущего, – цитирует ТАСС Лаловича. – Мне очень нравится, как организованы соревнования в Дагестане – транспорт, зал, картинка, условия для спортсменов. Поэтому опыт Дагестана будет рекомендован организаторам следующих турниров по борьбе. Уже сейчас можно сказать, что подобные условия для спортсменов намерен обеспечить Бухарест, где пройдет следующий чемпионат Европы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5173248

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