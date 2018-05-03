Ненад Лалович: "Опыт Дагестана будет рекомендован организаторам следующих турниров по борьбе"

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович доволен тем, как организован чемпионат Европы по спортивной борьбе в Каспийске. По его словам, этот опыт будет рекомендован следующим принимающим странам.

– Мы ожидаем от каждого организатора, что его чемпионат будет лучше предыдущего, – цитирует ТАСС Лаловича. – Мне очень нравится, как организованы соревнования в Дагестане – транспорт, зал, картинка, условия для спортсменов. Поэтому опыт Дагестана будет рекомендован организаторам следующих турниров по борьбе. Уже сейчас можно сказать, что подобные условия для спортсменов намерен обеспечить Бухарест, где пройдет следующий чемпионат Европы.