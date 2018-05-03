Дмитрий Свищев: "Министр спорта Украины своими высказываниями показывает непрофессионализм"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев раскритиковал министра спорта Украины Игоря Жданова, который выступил против поездки украинских спортсменов на чемпионат Европы по спортивной борьбе, проходящий в Каспийске. Министр назвал недопустимым игнорирование указа о бойкоте украинцами всех соревнований на территории России.

– Заявления украинского министра спорта убедительно доказывают, что украинское правительство идет против воли своего собственного народа, желающего деэскалации напряжения между нашими странами, – заявил Свищев. – По сути, украинский министр своими высказываниями демонстрирует свой непрофессионализм. Ему спортсмены неоднократно заявляли, что неучастие в чемпионате Европы не дает гарантии отобраться на следующую Олимпиаду. Но он их просто не слышит и не хочет слышать.

Официальный Киев может сколько угодно осуждать участие своих спортсменов в турнирах, проводящихся в России, и даже грозить им. Однако статистика утверждает, что с каждым годом все больше украинских команд приезжают в нашу страну. Также и все больше украинских болельщиков, уставших от вранья госпропаганды на Украине, едут к нам. Кроме того, украинские чиновники не понимают, что все больше людей едут не только на спортивные соревнования, но и на отдых в Крым. Так, политики Незалежной удивляются тому, что на границе Украины и Крыма – огромные очереди.

Простые украинцы хотят ехать в Крым, им нравится там отдыхать, им нравится общение с россиянами. В цивилизованном мире границы не должны являться преградами для передвижения людей. Но словом "цивилизованное" никак нельзя охарактеризовать нынешнюю украинскую власть. Спортсмены, которые приехали в Россию, – это настоящие патриоты своей страны, которые прославляют Украину, вопреки безумным заявлениям своих властей. Они понимают, что спорт не может и не должен быть политически окрашенным.