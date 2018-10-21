Борец вольного стиля Заурбек Сидаков выиграл золото чемпионата мира, который проходит в Будапеште (Венгрия).

В финале спортсмен, выступающий в категории до 74 кг, победил грузина Автандила Кенчадзе. Поединок завершился со счетом 2:2, однако Сидаков победил по последнему действию.

Бронзовые медали завоевали американец Джордан Барроуз и Бекзод Абдурахмонов из Кзбекистана.

Ранее серебро в весовой категории до 61 кг звоевал россиянин Гаджимурад Рашидов.

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат мира

Вольная борьба

До 74 кг

1. Заурбек Сидаков (Россия)

2. Автандил Кенчадзе (Грузия)

3. Бекзод Абдурахмонов (Узбекистан) и Джордан Барроуз (США)