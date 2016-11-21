Садулаеву выделили участок земли в 9 соток

Руководство Махачкалы выделило олимпийскому чемпиону по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг Абдулрашиду Садулаеву участок земли в девять соток в одном из поселков города. Об этом сообщил мэр Махачкалы Муса Мусаев на встрече со спортсменом. Ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов наградил Садулаева орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", подарил коня ахалтекинской породы и сертификат на 6 миллионов рублей.

– Вы являетесь гордостью нашего народа, а ваши результаты послужили во славу нашей великой Родины. Часы, которые вы провели на многочисленных тренировках в спортзалах, не потрачены зря, а ваши успехи и достижения сделали вас кумиром и примером для подражания детей и молодежи, – приводит слова Мусаева его пресс-служба.

