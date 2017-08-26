Садулаев потерпел первое поражение в карьере, завоевав серебро ЧМ в Париже

Олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев стал серебряным призером чемпионата мира в Париже в категории до 97 кг. В финале он проиграл американцу Кайлу Снайдеру со счетом 5:6.
Для 21-летнего Садулаева, который также является двукратным чемпионом мира, это первое поражение в карьере. Однако ранее все победы он одержал в весе до 86 кг: это первая награда в категории до 97 кг.
Бронзу завоевали Георгий Кетоев из Армении и Асланбек Алборов из Азербайджана.
Париж (Франция)
Чемпионат мира
Вольная борьба
До 97 кг
1. Снайдер (США)
2. САДУЛАЕВ (Россия)
3. Кетоев (Армения)
3. Алборов (Азербайджан)
kiks
Если у Мамиашвили осталась хоть капля совести, он должен подать в отставку.
23:02