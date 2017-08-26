Садулаев потерпел первое поражение в карьере, завоевав серебро ЧМ в Париже

Олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев стал серебряным призером чемпионата мира в Париже в категории до 97 кг. В финале он проиграл американцу Кайлу Снайдеру со счетом 5:6.

Для 21-летнего Садулаева, который также является двукратным чемпионом мира, это первое поражение в карьере. Однако ранее все победы он одержал в весе до 86 кг: это первая награда в категории до 97 кг.

Бронзу завоевали Георгий Кетоев из Армении и Асланбек Алборов из Азербайджана.

Париж (Франция)

Чемпионат мира

Вольная борьба

До 97 кг

1. Снайдер (США)

2. САДУЛАЕВ (Россия)

3. Кетоев (Армения)

3. Алборов (Азербайджан)