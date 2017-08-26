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22:44 | БОРЬБА — Вольная

Садулаев потерпел первое поражение в карьере, завоевав серебро ЧМ в Париже

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Олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев стал серебряным призером чемпионата мира в Париже в категории до 97 кг. В финале он проиграл американцу Кайлу Снайдеру со счетом 5:6.

Для 21-летнего Садулаева, который также является двукратным чемпионом мира, это первое поражение в карьере. Однако ранее все победы он одержал в весе до 86 кг: это первая награда в категории до 97 кг.

Бронзу завоевали Георгий Кетоев из Армении и Асланбек Алборов из Азербайджана.

Париж (Франция)

Чемпионат мира

Вольная борьба

До 97 кг

1. Снайдер (США) 

2. САДУЛАЕВ (Россия) 

3. Кетоев (Армения)

3. Алборов (Азербайджан)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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kiks

Если у Мамиашвили осталась хоть капля совести, он должен подать в отставку.

23:02