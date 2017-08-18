Михаил Мамиашвили: "Сборную России ожидает жесточайшая конкуренция на ЧМ"

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСПР) Михаил Мамиашвили отметил, что вольная борьба получила развитие во многих странах, которые никогда не были лидерами в этой дисциплине. Поэтому, по его словам, на предстоящем чемпионате мира сборная России столкнется с очень серьезной конкуренцией. Чемпионат мира по борьбе пройдет в Париже с 21 по 26 августа.

​– Состав определили с учетом побед борцов внутри страны, мало того, для каждого из них были предложены международные соревнования плюс была проведена учебно-тренировочная работа, было определено их состояние, – цитирует ТАСС Мамиашвили. – Если все пункты совпали и борцов включили в состав, то каждый из них обязан бороться за медаль, потенциал у каждого спортсмена большой. Это первый чемпионат мира после Олимпийских игр в Рио, он всегда самый сложный. Идет смотр того, что есть в наличии с прицелом на трехлетнюю перспективу отбора в сборную к следующей Олимпиаде.

Конкуренция, конечно, жесточайшая, сегодня в призы попадают страны, которых десять лет назад не было на борцовской карте. Всем понятно, что борьба – медалеемкий вид спорта, 18 комплектов наград, при этом данный вид спорта один из самых малозатратных. Конечно, многие страны начали финансировать борьбу, а некоторые прибегают к натурализации спортсменов. Здесь достаточно просчитать учебно-тренировочную логистику на опыте ведущих стран, все копируется и вкладывается в спортсмена, который через несколько лет становится конкурентоспособным, самое главное, чтобы у спортсмена был голод к победам, самореализации и, конечно, здоровье.