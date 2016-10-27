Михаил Мамиашвили: "Позиция МОК по делу погибшего Кудухова является примером этики"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении погибшего борца Бесика Кудухова – яркий пример правильного отношения с точки зрения этики. Ранее появилась информация, что после перепроверки допинг-пробы россиянина у него был обнаружен запрещенный препарат, и серебро будет передано индийцу Йогешвару Дутту.

Сегодня МОК сообщил, что на момент принятия решения о перепроверке допинг-пробы не было известно о смерти Кудухова, который погиб в автокатастрофе в декабре 2013 года. Дисциплинарные процедуры в отношении покойных спортсменов проводиться не могут, в связи с чем дело прекращено и сдано в архив.

– Думаю, в память об этом человеке – это очень гуманистическая позиция, – цитирует "Р-Спорт" Мамиашвили. – В плане этики, я считаю, МОК проявил здесь действительно самую положительную позицию. Мы не знаем перспектив разбирательства, какое бы было окончательное решение и какие аргументы, но то, что в память о человеке, который трагически ушел в столь юном возрасте, это все прекращено и вопрос закрыт – с позиции этики это яркий пример отношения.