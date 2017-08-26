Михаил Мамиашвили: "Логично пересмотреть весовые категории в вольной борьбе"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что весовые категории в вольной борьбе, которые были утверждены в олимпийской программе, необходимо пересмотреть и добавить к каждому весу по два-три килограмма. В пятницу бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение о том, что соревнования по вольной борьбе среди мужчин на Олимпийских играх 2020 года в Токио пройдут в тех же весовых категориях, что и на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро – до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 килограммов. UWW предложил проводить соревнования в два дня и взвешивать спортсменов дважды – накануне первого дня и в день соревнований.

– Я считаю, что пока это решение неправильное, – цитирует "Р-Спорт" Мамиашвили. – Если мы меняем формат проведения – вводим утреннее взвешивание спортсменов, то мы обязательно должны дать ребятам остаться в тех же весовых категориях плюс добавить два-три килограмма. Я убежден, что логично будет, если это решение будет пересмотрено.

Я исхожу в первую очередь из задачи создать ребятам условия как можно комфортнее. Предлагаемые условия – это двухдневный формат соревнований, утреннее взвешивание, через два часа борьба. Люди вес придерживают, гоняют. Если спортсмен сегодня взвешивается, а борется на следующий день, то он еще трижды кушает – обедает, ужинает, завтракает. Есть достаточно времени для серьезного восстановления. Если взвешивание и борьба через два часа, то спортсмен теряет такую возможность. Но это не его добровольный выбор.

Мы же предлагаем, как нам кажется, более эффективные условия. Мы должны в первую очередь заботиться о спортсмене, так как через год уже начнется отбор к Олимпийским играм. У них нет времени, чтобы адаптироваться в этих весовых категориях. Я предлагал по логике поднять веса по два-три килограмма, чтобы спортсмены комфортно себя чувствовали.