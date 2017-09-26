Михаил Мамиашвили: "Дисциплинарное решение по участникам драки в Краснодаре будет самым жестким"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что решение дисциплинарного комитета организации по зачинщикам и участникам драки во время турнира по вольной борьбе памяти Бесика Кудухова в Краснодаре будет самым жестким. Одна из схваток турнира была прервана массовой дракой, в которой поучаствовали тренеры бойцов, сами спортсмены, а также зрители.



– Дисциплинарный комитет пройдет в самое ближайшее время, но уже сейчас я могу сказать – решение будет самым жестким, невзирая ни на регалии, ни на территориальную принадлежность, ни на спортивные перспективы, – приводит ТАСС слова Мамиашвили. - Всему есть предел. Как можно через память переступать, я не понимаю? Да какие бы амбиции ни были!

Драка на турнире по борьбе. Что произошло