Исполком ФСБР утвердит положения и вынесет вердикт по драке в Краснодаре

Руководитель дисциплинарной комиссии ФСБР Александр Карелин подчеркнул: исполком Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) должен вначале утвердить дисциплинарные положения и только потом на их основе вынести вердикт виновным в конфликте на турнире памяти Бесика Кудухова в Краснодаре.

Во время одной из схваток на турнире, который прошел в Краснодаре в конце сентября, сначала вспыхнула драка между одним из борцов и представителем тренерского штаба соперника, затем борцы подрались между собой, после чего конфликт перерос в массовую стычку.

- На данный момент у нас нет утвержденного исполкомом положения, на основании которого мы могли бы вынести решение по этой ситуации, - цитирует "Р-Спорт" Карелина. - Нам необходимо принять положение о дисциплинарном комитете вообще и отдельно положение о санкциях вплоть до исключения из профессии. Это будет касаться и судей, и организаторов турниров, и участников, и тренерского состава, и зрителей. Но сначала эти положения должен принять исполком федерации, чтобы все расценили их как правило.

Исполком придется обязательно созвать для этих целей, это небыстрая история. Я считаю, что это решение должно быть показательным, чтобы все поняли, что положение будет работать одинаково по отношению ко всем. Беспристрастно и четко, соразмерно содеянному.