Инна Тражукова: "Конфликт с Мамиашвили исчерпан"

Спортсменка сборной России по вольной борьбе Инна Тражукова заявила "СЭ", что принимает извинения Михаила Мамиашвили и конфликт на этом считает улаженным. Напомним, ранее Тражукова обратилась в редакцию "СЭ" с заявлением об избиении ее президентом Федерации спортивной борьбы после проигранной схватки на Олимпиаде в Рио.

– Появилась информация о том, что Михаил Мамиашвили лично принес вам извинения, так ли это на самом деле?

– Я ознакомилась с извинениями, которые опубликованы на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.

– Вы принимаете извинения?

– Да, я их приняла.

– Каковы ваши дальнейшие действия?

– На этом конфликт с Михаилом Мамиашвили исчерпан. Буду отдыхать, а потом продолжу тренировки. (Любовь КОНЯЕВА)