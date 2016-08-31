17:10 | БОРЬБА — Вольная

Инна Тражукова: "Конфликт с Мамиашвили исчерпан"

Инна ТРАЖУКОВА (в синем). Фото REUTERS
Инна ТРАЖУКОВА (в синем). Фото REUTERS
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Инна ТРАЖУКОВА в олимпийском Рио-де-Жанейро осталась без медали.Инна Тражукова: "Все, что я успела сказать между ударами: "Вы что делаете?"

Спортсменка сборной России по вольной борьбе Инна Тражукова заявила "СЭ", что принимает извинения Михаила Мамиашвили и конфликт на этом считает улаженным. Напомним, ранее Тражукова обратилась в редакцию "СЭ" с заявлением об избиении ее президентом Федерации спортивной борьбы после проигранной схватки на Олимпиаде в Рио.

– Появилась информация о том, что Михаил Мамиашвили лично принес вам извинения, так ли это на самом деле?

– Я ознакомилась с извинениями, которые опубликованы на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.

– Вы принимаете извинения?

– Да, я их приняла.

– Каковы ваши дальнейшие действия?

– На этом конфликт с Михаилом Мамиашвили исчерпан. Буду отдыхать, а потом продолжу тренировки. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Весёлый©

Страна вечных рабов. Лучше бы не поехали никто из них в Рио (кстати, в Древней Греции рабы не имели права принимать участие в Играх).

17:52

МаратХ

Стокгольмский синдром

17:49

Разбанен досрочно

мда. очередная печальная история печально закончилась...(

17:49

karlikf1

tryam 17:32, а почему бы и нет, если спортсменка действительно проявила безволие, трусость, слабохарактерность, да ещё мило улыбается после схватки? А то как премиальные, квартиры, да машины за медали получать, они наравне со всеми, а как держать ответ за безволие и трусость, так не смей трогать, она же женщина! Раз им по-взрослому платят и всячески вознаграждают, то и ответ должны держать по-взрослому.

17:46

qwe20

нормально. все отошли, зачем злобу таить. русские же люди. мы даже немцев простили.

17:32

Бонч Бруевич

Тряпочка.

17:28

karlikf1

Ну, вот, а говорила "не прощу" и чтобы извинения он принёс ей лично и прилюдно. Оказывается она более сговорчивая и отходчивая, чем я сперва подумал :) А то сперва скажут, потом думают :)

17:20

mrazotka

хахаха) Это Россия детка))

17:19

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