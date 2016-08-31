Инна Тражукова: "Конфликт с Мамиашвили исчерпан"

Спортсменка сборной России по вольной борьбе Инна Тражукова заявила "СЭ", что принимает извинения Михаила Мамиашвили и конфликт на этом считает улаженным. Напомним, ранее Тражукова обратилась в редакцию "СЭ" с заявлением об избиении ее президентом Федерации спортивной борьбы после проигранной схватки на Олимпиаде в Рио.
– Появилась информация о том, что Михаил Мамиашвили лично принес вам извинения, так ли это на самом деле?
– Я ознакомилась с извинениями, которые опубликованы на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.
– Вы принимаете извинения?
– Да, я их приняла.
– Каковы ваши дальнейшие действия?
– На этом конфликт с Михаилом Мамиашвили исчерпан. Буду отдыхать, а потом продолжу тренировки. (Любовь КОНЯЕВА)
Весёлый©
Страна вечных рабов. Лучше бы не поехали никто из них в Рио (кстати, в Древней Греции рабы не имели права принимать участие в Играх).
17:52
МаратХ
Стокгольмский синдром
17:49
Разбанен досрочно
мда. очередная печальная история печально закончилась...(
17:49
karlikf1
tryam 17:32, а почему бы и нет, если спортсменка действительно проявила безволие, трусость, слабохарактерность, да ещё мило улыбается после схватки? А то как премиальные, квартиры, да машины за медали получать, они наравне со всеми, а как держать ответ за безволие и трусость, так не смей трогать, она же женщина! Раз им по-взрослому платят и всячески вознаграждают, то и ответ должны держать по-взрослому.
17:46
qwe20
нормально. все отошли, зачем злобу таить. русские же люди. мы даже немцев простили.
17:32
Бонч Бруевич
Тряпочка.
17:28
karlikf1
Ну, вот, а говорила "не прощу" и чтобы извинения он принёс ей лично и прилюдно. Оказывается она более сговорчивая и отходчивая, чем я сперва подумал :) А то сперва скажут, потом думают :)
17:20
mrazotka
хахаха) Это Россия детка))
17:19