07:56 | ВОДНОЕ ПОЛО

ФВПР рассмотрит замену Казани в заявке на Суперфинал мужской Мировой лиги

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Федерация водного поло России (ФВПР) рассмотрит возможность замены Казани в заявке на Суперфинал мужской Мировой лиги на другой российский город, сообщил президент организации Алексей Власенко. Проведение Суперфинала запланировано на 20 - 25 июня. Казань подала заявку на право принять этот турнир.

– Мы проконсультировались с министром спорта Павлом Колобковым и оргкомитетом чемпионата мира (по футболу)-2018, – приводит "Р-Спорт" слова Власенко. – Согласно регламенту, в июне невозможно проводить крупные спортивные мероприятия в городах Кубка конфедераций. Будем переносить в другой город, варианты у нас есть.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20170209/1116052741.html

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