ФВПР рассмотрит замену Казани в заявке на Суперфинал мужской Мировой лиги

Федерация водного поло России (ФВПР) рассмотрит возможность замены Казани в заявке на Суперфинал мужской Мировой лиги на другой российский город, сообщил президент организации Алексей Власенко. Проведение Суперфинала запланировано на 20 - 25 июня. Казань подала заявку на право принять этот турнир.

– Мы проконсультировались с министром спорта Павлом Колобковым и оргкомитетом чемпионата мира (по футболу)-2018, – приводит "Р-Спорт" слова Власенко. – Согласно регламенту, в июне невозможно проводить крупные спортивные мероприятия в городах Кубка конфедераций. Будем переносить в другой город, варианты у нас есть.