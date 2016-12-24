Евгений Шаронов: "Развитие водного поло в России показывает положительную динамику"

Действующий президент Федерации водного поло России (ФВПР) Евгений Шаронов в ходе отчетно-выборной конференции организации отметил прогресс своего вида спорта. Отметим, что в ходе конференции будет выбран новый президент и руководящие органы федерации. На пост главы ФВПР претендует единственный кандидат – Алексей Власенко.

– Когда я возглавил федерацию, мы все понимали, что задачи восстановления авторитета российского водного поло требуют больших усилий, – цитирует ТАСС Шаронова. – С удовлетворением могу отметить, что развитие водного поло в стране показывает положительную динамику. Россия наряду с Сербией, Хорватией и рядом других стран входит в число лидирующих в мире.

Особое удовлетворение вызывает то, что бронзовые медали женской сборной России на Олимпиаде в Рио были завоеваны в жесткой борьбе.

Результаты мужской команды не столь удовлетворительные, но можно признать, что наметилось возвращение мужской команды на лидирующие позиции. Команда имела шанс получить путевку на Игры, отобралась на чемпионат мира в Будапеште. А победа юниорской сборной на чемпионате мира показывает, что в стране появились игроки, которые будут готовиться к Играм-2020 в Токио.