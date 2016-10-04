Александр Гайдуков: "Матч за Суперкубок России должен стать регулярным"

Главный тренер женской сборной России по водному Александр Гайдуков выразил надежду, что успех его команды на Олимпийских играх-2016 даст толчок развитию вида спорта, а такие матчи, как Суперкубок страны, станут проводиться регулярно. На Играх в Рио-де-Жанейро женская сборная в матче за бронзу в серии пенальти одержала победу над венгерками.

– Получился очень хороший праздник для зрителей, которые соскучились по хорошему и серьезному водному поло, когда встречаются два победителя – чемпион России и обладатель Кубка, – цитирует "Р-Спорт" Гайдукова. – Считаю, что такие матчи нужно проводить регулярно, то есть ежегодно. Чтобы это был не первый и единственный Суперкубок. Это праздник для всех любителей водного поло.

Очень надеюсь, что после успеха на Играх спонсоры и власти повернутся лицом к нашему виду спорта, обратят внимание и будут развивать один из старейших видов спорта.

Отметим, что первый в истории российского водного поло матч за Суперкубок России среди мужских команд "Кубок адмирала Феодора Ушакова" между командами "Спартак-Волгоград" и "Динамо" (Москва) прошел в московском спорткомплексе "Олимпийский" и завершился со счетом 12:11 в пользу волгоградцев.