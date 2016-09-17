Будущее Маричева в сборной решится на президиуме Всероссийской федерации волейбола

Главный тренер женской сборной России Юрий Маричев подчеркнул, что будущее наставника команды определится на президиуме Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Заседание президиума федерации состоится 23 сентября.

- Все вопросы о моем будущем решатся на президиуме федерации, где я буду отчитываться, - приводит ТАСС слова Маричева. - Пока я ничего не знаю.

Под руководством 55-летнего специалиста сборная России дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, где проиграла команде Сербии со счетом 0-3. Маричев возглавляет сборную с 2013 года.