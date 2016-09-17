15:37 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Будущее Маричева в сборной решится на президиуме Всероссийской федерации волейбола

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Главный тренер женской сборной России Юрий Маричев подчеркнул, что будущее наставника команды определится на президиуме Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Заседание президиума федерации состоится 23 сентября.

- Все вопросы о моем будущем решатся на президиуме федерации, где я буду отчитываться, - приводит ТАСС слова Маричева. - Пока я ничего не знаю.

Под руководством 55-летнего специалиста сборная России дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, где проиграла команде Сербии со счетом 0-3. Маричев возглавляет сборную с 2013 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3629366

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