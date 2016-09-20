Алексей Вербов: "В матче с "Ярославичем" я дебютирую на посту главного тренера "Зенита"

Либеро "Зенита" Алексей Вербов будет главным тренером казанской команды в матче предварительного этапа Кубка России против "Ярославича". Ранее главный тренер "Зенита" Владимир Алекно заявил, что 34-летний россиянин может стать играющим тренером клуба и будет подменять его на посту рулевого по ходу сезона.

– Мне сказали, что в матче с "Ярославичем" я дебютирую на посту главного тренера "Зенита", а Владимир Романович (Алекно) будет моим помощником, – приводит "Р-Спорт" слова Вербова. – Он будет курировать мою работу в этой игре.

Матч предварительного этапа Кубка России между "Зенитом" и "Ярославичем" состоится в Казани 21 сентября.