15:46 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Алексей Вербов: "В матче с "Ярославичем" я дебютирую на посту главного тренера "Зенита"

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Либеро "Зенита" Алексей Вербов будет главным тренером казанской команды в матче предварительного этапа Кубка России против "Ярославича". Ранее главный тренер "Зенита" Владимир Алекно заявил, что 34-летний россиянин может стать играющим тренером клуба и будет подменять его на посту рулевого по ходу сезона.

– Мне сказали, что в матче с "Ярославичем" я дебютирую на посту главного тренера "Зенита", а Владимир Романович (Алекно) будет моим помощником, – приводит "Р-Спорт" слова Вербова. – Он будет курировать мою работу в этой игре.

Матч предварительного этапа Кубка России между "Зенитом" и "Ярославичем" состоится в Казани 21 сентября.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20160920/1088897005.html

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