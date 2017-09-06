Женская сборная Бразилии проиграла Китаю в матче Всемирного кубка чемпионов

Женская сборная Бразилии уступила команде Китая во втором матче Всемирного кубка чемпионов. Встреча закончилась в пяти сетах – 2-3. Отметим, что бразильянки проиграли первые два сета, однако потом смогли сравнять счет.

В первом матче на турнире Бразилия победила Россию, а Китай – США.

Бразильянки 8 сентября сыграют с Японией, китаянки в тот же день встретятся с Южной Кореей.

Всемирный кубок чемпионов

Женщины

Бразилия – Китай – 2-3 (20:25, 12:25, 25:20, 25:23, 17:19)