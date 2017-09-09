Владимир Кузюткин: "Китай лучше всех из команд готов к Всемирному кубку чемпионов"

Главный тренер сборной России Владимир Кузюткин считает, что молодые волейболистки получили хороший опыт в матче Всемирного кубка чемпионов. Сегодня национальная потерпела поражение от Китая со счетом 0:3.

- Китай лучше всех из команд готов к этому турниру, - цитирует сайт турнира Кузюткина. - У них все игроки талантливы. Сегодня против нас вышел очень сильный состав. В этом матче я использовал тех игроков, кто не играл до этого, но мы отчаянно сражались.

Молодые игроки получили хороший опыт от сегодняшнего матча, но они еще не достаточно хороши, чтобы бороться с командой такого уровня, как Китай. Мы стараемся дать молодым игрокам набраться опыта, чтобы они могли прогрессировать.