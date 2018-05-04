"Минчанка" примет участие в Суперлиге в следующем сезоне

Белорусская "Минчанка" примет участие в чемпионате России в сезоне-2018/19. Как сообщает БЕЛТА, сертификат спортсменкам и тренерскому штабу вручил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич во время чествования команды по итогам сезона.

В этом году "Минчанка" выиграла первенство Белоруссии и вышла в финал Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV), где уступила "Эджзаджибаши". Чемпионом старны команда становится уже седьмой раз.