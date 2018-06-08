Кобзарь считает "Зенит" сильнее сборной Бразилии

Капитан сборной России Игорь Кобзарь после поражения от Бразилии в первом матче уфимского этапа Лиги наций сказал, что соперник ничем не удивил, а результат придаст команде злости на оставшиеся матчи.

- Не скажу, что команда Бразилии показала что-то сверхъестественное, - отметил Кобзарь. - "Зенит" в чемпионате России сильнее играет. Мы действовали с ними на равных, порой даже переигрывали их в первой партии. Но там исход решили подача и приём, я думаю. Только в последней партии мы развалились, обидно. Хочу извиниться за это перед болельщиками.

- В чем причина?

- Наверное, опыт. Бразильцы играют уже много лет такие матчи, а у нас некоторые ребята дебютируют в команде. И перед этой игрой был мандраж. Даже в концовке третьей партии это сказалось - не до конца верили, что можем взять сет у такого соперника. Дальше будет уже легче. Мы сделали шаг вперёд, провели неплохой матч.

- Почему так мало было атак пайпом? Тренерское задание?

- Нет, просто у нас сильный центр, и есть возможность играть через центральных.

- Результативная игра Константина Бакуна в первой партии - следствие подготовки именно к этому матчу?

- Да, потому что в одной расстановке у нашей четвёртой зоны стоит сильный блокирующий Уоллес. А во второй зоне не такой сильный блок, поэтому больше передач шло Бакуну.

- Поражение придаст мотивации на два оставшихся матча?

- Да, у нас задача-минимум - две победы в каждом уик-энде. Поэтому теперь отступать некуда. (Антон БАБОШИН)